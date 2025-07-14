Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Temmuz 2025 18:44
ikm-psikiyatri

Merhabalar hepinize iyi günler dilerim. Üniversite öğrenimim sırasında hatalı bir şekilde bipolar teşhisi aldım ve bir ay kadar yazdığı ilaçları kullandım. Bu bahisten 4 yıl sonrası bunun memuriyetime engel olacağını düşündüğüm için heyete çıktım ve bu rahatsızlık ile ilgili herhangi bir duruma rastlanmadığı raporunu aldım. Önümüzdeki alımlarda sağlık raporu alırken sorun yaşar mıyım?

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