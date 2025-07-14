Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


14 Temmuz 2025 19:16
kit sözleşmeli DHMİ tayin hakkı hiç yok mu?

4 yıl bulunduğun yerde çalışma zorunluluğu var onun dışında dhmi'de kit sözleşmeli personel olarak memurlık yapan birisi tayin olamaz mı başka bir şehirdeki dhmi'ye? çok mu zor ?


Erkanq
Aday Memur
14 Temmuz 2025 19:26

Dhmi ye özel değil kit kurumlarında nakil zordur , 4 yıl dolsada nakil gideyim hemen olmuyor


schopenhauerizm
Memur
14 Temmuz 2025 19:28

hocam bide bu kit kurumları hep mi sözleşmeli personel alıyordu? kadrolu olayı yok mu bu kurumlarda sonradan falan mı değişiklik oldu anlamadım

Erkanq, 41 dk. önce

Dhmi ye özel değil kit kurumlarında nakil zordur , 4 yıl dolsada nakil gideyim hemen olmuyor


Erkanq
Aday Memur
14 Temmuz 2025 19:29

hep sözleşmeli sadece müdürler kadrolu kitlerde


schopenhauerizm
Memur
14 Temmuz 2025 19:43

memur olarak kadrolu almadı mı hiç dhmi yani? bu yeni yayımlanan merkezi atamada dhmi kit sözleşmeli personel alıyor diye bazı kişiler neden artık kit sözleşmeli alıyor hep vs diyordu da

Erkanq, 38 dk. önce

hep sözleşmeli sadece müdürler kadrolu kitlerde


Erkanq
Aday Memur
14 Temmuz 2025 19:47
kit en başından beri hep sözleşmeli alır

schopenhauerizm
Memur
14 Temmuz 2025 19:48

son bi soru hocam küçük doğu şehirlerinde dhmi lojman çıkma ihtimali nedir bilginiz var mı

Erkanq, 20 dk. önce
kit en başından beri hep sözleşmeli alır

Kpsbirincisi
Genel Müdür
14 Temmuz 2025 20:06

Tayin başka bir şey nakil başka bir şey.

Erkanq, 41 dk. önce

Dhmi ye özel değil kit kurumlarında nakil zordur , 4 yıl dolsada nakil gideyim hemen olmuyor

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