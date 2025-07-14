Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


14 Temmuz 2025 19:25
sözleşmeli jandarmadan memurluğa geçiş

sözleşmeli jandarma öğrencisiyim (sb asb ). 2 yıl eğitimi daha doldurmadım. 9/1 memur maaşı alıyorum. 2025/1 KPSS alımındaki memur alımında KPSS puanıyla atanırsam atandığım kurum kabul eder mi? istifa ettikten sonra 6 ay memurluğa girilmez diye bir durum oluşuyor mu.


adana0100
Aday Memur
14 Temmuz 2025 19:58
forumu terket
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