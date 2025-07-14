Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


14 Temmuz 2025 20:40
Elektrik Mezunu Olup +91 DHMİ Tercihleri

Arkadaşlar elektrik ve meka mezunuyum puan 91 elektrikten ve mekadan DHMİ Tercih edecek varsa bu konu altından puanlarla paylaşabilirmiyiz ona göre kendimizi hazırlayalım

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