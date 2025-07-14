Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


14 Temmuz 2025 21:00
Sınav görevinde ki memurlar bile sesimizi duydu

Sınav görevinde yanımızdaki öğretmen-öğretim görevlisi arkadaşlar dönüp tek tek nerdeyse 1 aydır görüyoruz Twitter da tek başına gündemi salladınız haklarınızın iyileştirilmesi için hala bir etki alamadınız mı diye sordular malesef hala bekliyoruz dedik utanarak.

Hepsi tebrik etti emniyet baya değişmiş normalde Twitter da sesini duyurmaya çalışan kurumlar sağlıkçılar ve MEB olur dediler emniyetin günlerdir hakkını araması tüm memurlar arasında şaşkınlık yaratıyor inşallah hakkımız olan düzenlemeleri alacağız ve bu yüzden x deki etkinlikleri destek verin eski dayılar bile kendileri atmasa ile çevresinde oğluna kızına attırıyor


Feritdemir0133
Memur
14 Temmuz 2025 21:04

Başardık başardık olacak bu iş.


Anderson1
Şef
14 Temmuz 2025 21:29

Ooo tamam o zaman zam kesindir :)


Kendidünyasında
Memur
14 Temmuz 2025 21:57

Oooo Anderson

Umarım x deki etkinliklere destek veriyorsundr

Anderson1, 1 saat önce

Ooo tamam o zaman zam kesindir :)

Toplam 3 mesaj

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