Jandarma göreve iade süreci

9 yildir jandarmada uzman cavusum 1.5 yildir aciktayim tanik beyani celiskili sohbet ve toplantiya katilmadigim hususunda beyan vermesine ragmen savcilar sohbete katildi diye itiraz edip durdu yerel mahkeme beraat istinaf beraati onadi yurtdisini kaldirdi dosyam bolge adliye savcısının mutalayo copy paste yaparak temyize tasidi genel komutanlikda ifade verdim iki hafta oldu albay dosyami kurula gonderecegini belirtti tekrar ankaraya gelmeyecekmişim bundan sonraki sureç ne olur maddi anlamda maaşım 30 bin tlye kadar geriledi kirada batıda zor durumdayım ozel sektor sigortasiz is vermiyor bundan sonraki surec ne olur

9 yildir jandarmada uzman cavusum 1.5 yildir aciktayim tanik beyani celiskili sohbet ve toplantiya katilmadigim hususunda beyan vermesine ragmen savcilar sohbete katildi diye itiraz edip durdu yerel mahkeme beraat istinaf beraati onadi yurtdisini kaldirdi dosyam bolge adliye savcısının mutalayo copy paste yaparak temyize tasidi genel komutanlikda ifade verdim iki hafta oldu albay dosyami kurula gonderecegini belirtti tekrar ankaraya gelmeyecekmişim bundan sonraki sureç ne olur maddi anlamda maaşım 30 bin tlye kadar geriledi kirada batıda zor durumdayım ozel sektor sigortasiz is vermiyor bundan sonraki surec ne olur