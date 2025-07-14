resmi kıyafete geçme

olay yeri inceleme ekiplerini de resmi yapmışlar bir çok ilçe de tek çalışıyor arkadaşlar incelemeler çok kötü koşullara giriyoruz bu nasıl olacak inşallah yanlisdan dönülür

olay yeri inceleme ekiplerini de resmi yapmışlar bir çok ilçe de tek çalışıyor arkadaşlar incelemeler çok kötü koşullara giriyoruz bu nasıl olacak inşallah yanlisdan dönülür