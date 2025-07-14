Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


14 Temmuz 2025 22:37
resmi kıyafete geçme
olay yeri inceleme ekiplerini de resmi yapmışlar bir çok ilçe de tek çalışıyor arkadaşlar incelemeler çok kötü koşullara giriyoruz bu nasıl olacak inşallah yanlisdan dönülür

KenanKomutan32
Aday Memur
14 Temmuz 2025 22:41

Normal resmi kıyafet mi

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