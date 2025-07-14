Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Temmuz 2025 23:17
mazeret ataması sonuçları

arkadaşlar 16 sında yazıyor erken açıklamazlar değil mi ?

yani önceleri hep tercihlerin ertesi günündeki gece yarısı açıklanırdı genelde.Ama bu defa 2 gün sonrasına yazmışlar.


TürkDili&Edebiyatı
Daire Başkanı
14 Temmuz 2025 23:40

Hayır erken açıklamazlar.

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