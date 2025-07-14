Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu



Kapalı
14 Temmuz 2025 23:57
Eş durumu tayini

Herkese merhaba ben 11 yıllık kamuda hemşireyim eşim 15 yıllık polis memuru.bu zamana kadar hep eşime tabii oldum.şimdi ben tayin isteyip A ilinie gitsem eşim tayin dönemi benim olduğum ile gelebilir mi? Eşimin puanı ortalama tayin isteyeceğim ilin puanına yakın bu arada. Daha önce böyle yapan var mo


85200258
Müsteşar Yardımcısı
14 Temmuz 2025 23:59
Torpil olmadan olacak bir iş değil. eşinin puanı ile gidebileceğine inaniyorsaniz eşiniz gidecek sizi çekecek.
Toplam 1 mesaj

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