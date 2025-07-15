KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


15 Temmuz 2025 00:23
MSB-MSÜ Sözleşmeli personel temini sonuçları 2025

Merhaba arkadaşlar iyi forumlar,

Msb-Msü sözleşmeli personel alımı sonuçları 11.07.2025 tarihinde açıklandı. Kazanan adayları tebrik ederim. Forumda biraz araştırma yaptım çok dağınık konular gördüm. Bu sene kazanan arkadaşlar ile bu başlık altında birleşelim ve bilgilerimizi paylaşalım istedim. Bizden sonraki arkadaşlara da rehber olur umarım. Şimdiden katkınız için teşekkür ederim.

İyi forumlar dilerim.


ArakNoid
Aday Memur
15 Temmuz 2025 00:31

Başvuru sonuç ekranında şu açıklama yazıyor,

Millî Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesinde belirtilen Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporunuzu Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına elden veya posta yolu ile bu duyurunun yayınlandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde ulaştırmanız gerekmektedir. Sevk işlemi yapılmayacaktır ve Tek hekim raporu kabul edilmeyecektir.

Bu açıklamada geçen " tam teşekküllü bir Devlet hastanesi" ibaresini açıklayıcı olması için Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesinin güncel haline buradan ulaşabilirsiniz:

https://shgmsgudb.saglik.gov.tr/TR-86110/turk-silahli-kuvvetleri-jandarma-genel-komutanligi-ve-sahil-guvenlik-komutanligi-saglik-kurulu-raporu-vermeye-yetkili-hastaneler-listesi-guncel.html

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