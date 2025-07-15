MSB-MSÜ Sözleşmeli personel temini sonuçları 2025

Başvuru sonuç ekranında şu açıklama yazıyor,

Millî Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesinde belirtilen Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporunuzu Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına elden veya posta yolu ile bu duyurunun yayınlandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde ulaştırmanız gerekmektedir. Sevk işlemi yapılmayacaktır ve Tek hekim raporu kabul edilmeyecektir.

Bu açıklamada geçen " tam teşekküllü bir Devlet hastanesi" ibaresini açıklayıcı olması için Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesinin güncel haline buradan ulaşabilirsiniz:

https://shgmsgudb.saglik.gov.tr/TR-86110/turk-silahli-kuvvetleri-jandarma-genel-komutanligi-ve-sahil-guvenlik-komutanligi-saglik-kurulu-raporu-vermeye-yetkili-hastaneler-listesi-guncel.html