KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


15 Temmuz 2025 01:00
4611 4619 2025/1 eem viler neredesiniz
arkadaşlar şu telegram grubunun linkini paylaşsanızda bizlerde faydalansak

Çok Yazılan Konular

İl özel idareleri nasıl bir kurumdur tavsiye eder misiniz?Güncel DHMİ maaşları Hk.Merkezi Alım İle 4001Sivil havacılık genel müdürlüğü-mühendisKamu Yönetimi Tek DersÖzel idareler hakkında her şey2026 KPSS 80 net nasıl yapabilirim? 2025/1 avukat alım sayısı6225 bilgisayar işletmenliği kodu hakkındaDevlet malzeme ofisi maaşları hk.

Sözlük

Bugün olanlar 2 günün filmi 1 özlü söz 1 Böğürtlen 2 Tırnak randevusuna askeri uçakla giden kadın 2 güne bir söz bırak 2 ARTVİN 3 ilk elin günahı olmaz 1 5 temmuz 2016 10 buçuk suları yaratıcılığın peak yapması 1 Vandallık 1

Son Haberler

Hangi alanlarda "Mesleki Açık Öğretim" yapılabilir hangilerinde yapılamaz?Suriye-Ürdün Sınırında Gerilim: Dürziler ve Bedevi Araplar ÇatışıyorKocaeli'nde Katliam Gibi Kaza: Ölen 5 kişinin kimliği belli olduQR Kodla 15 Temmuz Belgesellerine Anında Erişim Fırsatı!LGS Tercihleri Başladı: Tercihler Nereden ve Nasıl Yapılacak?

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı