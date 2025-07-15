sözleşmeli tıbbi sekreter olarak atandım. temmuz 1inde iş başı yaptım maaş yattığında temel ek ödeme olarak herhangi bir ücret yatmadı konuyla ilgili bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?

sözleşmeli tıbbi sekreter olarak atandım. temmuz 1inde iş başı yaptım maaş yattığında temel ek ödeme olarak herhangi bir ücret yatmadı konuyla ilgili bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?