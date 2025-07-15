Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


15 Temmuz 2025 01:42
maaş hk
sözleşmeli tıbbi sekreter olarak atandım. temmuz 1inde iş başı yaptım maaş yattığında temel ek ödeme olarak herhangi bir ücret yatmadı konuyla ilgili bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?

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