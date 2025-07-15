Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


15 Temmuz 2025 01:54
E bordro da ek dersler yanlış yazılmış

E bordro da ek dersler yanlış yazılmış. Aldığımız ek dersin 2 katından fazla görünüyor.Bazi arkadaşlar ile görüştüm onlarda da hatalı yazılmış. Nedenini bilen varmı?

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