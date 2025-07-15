Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


15 Temmuz 2025 09:29
Sözleşmelinin Gelir Vergisi

Arkadaşlar merhaba Sağlık Bakanlığında Mühendis olarak görev yapıyorum. 16.01.2023 tarihinde göreve başladım. Haziran 2025 bordromda gelir vergisi 6922 TL iken temmuz 2025 bordrosunda gelir vergim absürt bir şekilde 13322 TL olarak kesilmiş. Haziran geçen aylar matrah toplamı 275900 TL , temmuz geçen aylar matrah toplamı ise 331330 TL. Merak ettiğim matraha göre %20 'den %27 vergi dilimine girdim ama yaklaşık 2 kat gelir vergisi artması normal midir ? Bilgilendirebilir iseniz sevinirim.

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