KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


15 Temmuz 2025 10:54
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında sözleşmeli büro personeli olarak çalışan biri 2025 1 atamasında DMO

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında sözleşmeli büro personeli olarak çalışan biri 2025 1 atamasında DMO Merkezi Satın alma Uzman Yardımcısı kadrosuna başvuruda bulunabilir mi ? Bu konuda kesin bilgisi olan bir arkadaş varsa ve bilgilendirme yapabilirse çok sevinirim.


Legolaskaracı
Memur
15 Temmuz 2025 12:24
evet statü farklı vurabilirsiniz ve sorunsu geçersinis
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