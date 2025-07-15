Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


15 Temmuz 2025 11:50
Pomem Elenenler Tek Başlık

Pomem Elenenler Tek Başlık


memuraday-y
Şube Müdürü
15 Temmuz 2025 12:27

Ne oldu ki ?


Dikistutmazsabri
Aday Memur
15 Temmuz 2025 12:50

Sen polis misin, memur olmaya çalışan birisi misin

memuraday-y, 43 dk. önce

Ne oldu ki ?

Toplam 2 mesaj

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