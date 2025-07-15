KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Cüneyt Barışoglu


15 Temmuz 2025 11:56
pomem kazandım askerlik durumum

Asil pomem kazandım dün açıklandı sonuçlar fakat 2 hafta sonra yani 29 temmuz tarihinde tecilim bitiyor askerlikten muaf olma durumum var mıdır bilgisi olan varsa bilgilendirirse sevinirim


Holmessssss
Aday Memur
15 Temmuz 2025 12:44

Durum aynı, benim de 20 sinde bitiyor tecil.


nuri9553
15 Temmuz 2025 12:59

nasıl olcak acaba süreç asker polis arkadaşlar bilgilendirme yaparsa çok faydalı olur

Holmessssss, 26 dk. önce

Durum aynı, benim de 20 sinde bitiyor tecil.

Toplam 2 mesaj

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