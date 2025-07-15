Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


15 Temmuz 2025 12:57
Kitlerde temel ücret

Kitlerde başarı zammı ya da dil tazminatı temel ücret üzerinden hesaplanıyormuş ya mesela Tcdd net mühendis maaşını 73 bin olarak açıklamış. Bunun ne kadarı temel ücret oluyor bilen var mı?

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