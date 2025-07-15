KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


15 Temmuz 2025 13:06
tercih yardım

arkadaşlar ortaoğretim puanım 94,1. üniversite okuyorum, ösym tercih yapacağım ama tercih yerleri okuduğum yerden uzak. ankara tüik destek ile ulaştırma bakanlığı konyaaltı destek arasında kaldım. sizce hangi kurum bir öğrenci için daha rahat olur? (sınavlar için izin vs açısından)


SkuLL059
Aday Memur
15 Temmuz 2025 16:22

sözleşmeli destek personeline sürekli izin vereceklerine ihtimal vermiyorum üstelik şehir dışı diyorsun okul tarafında ayarlama yapman gerekir muhtemelen yapılabiliyorsa , hakim değilim bu konuya ama üniversiteler izin vermiyordu ilanlarda.Bilen biri aydınlatsında aydınlanalım bizde.

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