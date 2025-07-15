Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Temmuz 2025 13:53
Emekliliğimi iptal edebilir miyim

Merhabale geçen ay emekli olmak için dilekçe verdim dilekçem kabul edildi. Yarın okula ilçeye ve il milliegitime ilişki kesmek için gideceğim. Ama bazı özel durumlar gelişti emekliliği birkaç yıl ileriye atmak istiyorum bu konuda bilgili arkadaşlar lütfen yardımcı olsun bunu nasıl geriye alabilirim iptali nasıl gerçekleştiririm &#128542;


Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
15 Temmuz 2025 14:14
Emeklilik kararından önce kırk kere düşünüp, seksen iştişare yapmak gerek. Size karşı niyetleri iyiyse geri döndürürler. Yoksa geçmiş olsun derler.

TürkDili&Edebiyatı
Daire Başkanı
15 Temmuz 2025 14:39

İlişik kesilmediyse dönebilirsiniz hocam.


Fanuba1045
Aday Memur
15 Temmuz 2025 16:49

Sgk onayından geçtiyse yapacak birşey kalmamış sanırım

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