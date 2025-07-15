Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


15 Temmuz 2025 14:48
2025 şark hangi yıllara geldi

Merhabalar başlıktanda anlaşılacağı uzere sevgılı meslektaşlarım 2025 yılında şark hangi yıllara geldi bilgilendirebilirmisiniz


pm1921
Aday Memur
15 Temmuz 2025 14:50
2013 geldi ama ipkalılar gitmedi

RütbesizKomiser
Aday Memur
15 Temmuz 2025 14:52
2020 Eylül girişliyim şarktayım

Brse
Şef
15 Temmuz 2025 16:23

2025 sonu iptal dediler ama.

pm1921, 2 saat önce
2013 geldi ama ipkalılar gitmedi

Tkç34
Aday Memur
15 Temmuz 2025 17:02
şuanti teyin sistemi değiştirilme ihtimali var kı
Toplam 4 mesaj

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