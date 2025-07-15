Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


15 Temmuz 2025 15:28
Maaş yatar yatmaz eksiye düşme sorunsalı

Konusu elbette açılmıştır ama şu maaş yattigi anda kira kredi kartı faturalara gittigi anda eksiye düşme konusu. Bu döngüyü kıramamak ciddi anlamda can sıkıcı, psikolojiyi darma duman ediyor. Heralde bu ruzgara kapilmayan polis memuru yok. Nerdeyse bütün meslek gruplarinda yan ödeme adı altinda bir ek gelir kaynagi mevcut. X etkinliklerine katilmaya devam başka çare yok.


Solotürk0123
Aday Memur
15 Temmuz 2025 16:10
Maas yatınca ekran resmi alıyorum millet inanmıyor aynı gün içinde 0 a düşmesini dün ust devrem istifa etti azcik tünelin ucu nu görsem saniye kalmayacam yeter bıktık.

Brse
Şef
15 Temmuz 2025 16:22

Polislik artık küçük şehirde yapılır


Mehmet Ali Bolat
Aday Memur
15 Temmuz 2025 17:10

Amele bile polisten fazla alıyor kıyas yapmayın polis düşmanı bir yönetim var

Toplam 3 mesaj

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