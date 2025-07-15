makine mühendisi olup 2025 ags ye giren var mı

makine mühendisi olup teknik liselerde ogretmen olabilmek için ags ye giren var mı, varsa netlerimizi paylaşalım ve siralama olaraknkafamizda birseyler belirsin, benim 62 d 16 y var

makine mühendisi olup teknik liselerde ogretmen olabilmek için ags ye giren var mı, varsa netlerimizi paylaşalım ve siralama olaraknkafamizda birseyler belirsin, benim 62 d 16 y var