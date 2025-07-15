Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


15 Temmuz 2025 16:38
tcdd tekniker
TCDD Tekniker alımına başvurmayı düşünüyorum. yerleştikten sonra evlenince eş durumu tayini yapabiliyor muyuz? Bilgilendirirseniz sevinirim. İkimiz de yeni atanmış olacağız bu arada. tcddnin alım yaptığı şehirler öğretmen ataması için kadro açmıyorlar .

yesilagaclar
Aday Memur
15 Temmuz 2025 16:50
bunu ben de merak ediyorum bilen varsa yazabilir mi
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