Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


15 Temmuz 2025 17:00
ASTIM POLİSLİĞE ENGEL Mİ

arkadaşlar lisedeyken alerjik astım denmişti küçükken biraz sorun yaşıyordum ama şimdi hiç bir sorun yok astım ilaç raporumda bulunmamakta ama e nabızda doktorların astım tanısı girdiğine dair şeyler var astım zaten filmde çıkmıyor diye biliyorum nefes sft testide normal çıkıyor kendimi bildiğimden beri amatörde top oynarım bir sorun yaşamıyorum yani bu polis olmama engel bi durum olabilir mi sağlıkta elenme durumu olur mu doktorlar e nabız geçmişinde tanılara falan bakıyorlar mı ben hiç duymadım astımdan elendim diyeni var mı tanık olduğunuz bir şey bilgisi olan arkadaşların aydınlatma şansı var mı ?

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polisler2025 banka promosyonukatılımevim araba almak mantıklı mı?Mazeret ataması 2025terör tazminatı kaldırılmalıdır.İstanbul tercih dışıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerX etkinlikleri (TEK BAŞLIK)resmi kıyafete geçme

Sözlük

öfke 1 Lgs 2 biyolojik saat 1 sesine aşık olunan kadınlar 1 Vandallık 1 hayvanlar hakkında duyduğunuz en ilginç bilgi 2 evli ve bekar erkek 2 tipim değilsin 1 ilk elin günahı olmaz 1 ahır 1

Son Haberler

Feci Kaza: Bariyer Aracı Delip Geçti, 2 ÖlüGazze'de can kaybı son 24 saatte 93 artarak 58 bin 479'a çıktıGenç Hemşire, Nöbet Sırasında Hayatını Kaybettiİstanbul'da Taksicilerden Yüzde 35 Zam İsteği!Bolu'da Medikal Fabrika Yangını: 5 Ev Tahliye Edildi

Editörün Seçimi

2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı