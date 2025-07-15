KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör
Editörler : gül-feşan


15 Temmuz 2025 17:04
İş Arayışı

Herkese merhabalar,

İstanbul'da yaşıyorum. 5 yıldır muhasebe alanında tecrübe sahibiyim. Orta seviyede Almanca ve İngilizce bilmekteyim. Muhasebe alanında Ankara'da iş arayışım mevcuttur ve desteklerinize ihtiyacım olduğunu belirtmek isterim. Ankara'da yardımcı olabileceğiniz veya tanıdığınız uygun pozisyonlar için iletişime geçerseniz çok mutlu olurum. Yardımcı olmak isteyenlere CV'mi iletebilirim. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Sözlük

rahman 1 ıslak mendil 1 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 2 sesine aşık olunan kadınlar 1 aklını kiraya vemek 1 günün filmi 2 fesat karıştırmak 1 Kayıhan 1 tipim değilsin 1 özlü söz 1

Son Haberler

Feci Kaza: Bariyer Aracı Delip Geçti, 2 ÖlüGazze'de can kaybı son 24 saatte 93 artarak 58 bin 479'a çıktıGenç Hemşire, Nöbet Sırasında Hayatını Kaybettiİstanbul'da Taksicilerden Yüzde 35 Zam İsteği!Bolu'da Medikal Fabrika Yangını: 5 Ev Tahliye Edildi

Editörün Seçimi

2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı