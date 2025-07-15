Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


15 Temmuz 2025 17:14
Hizmet birleştirme

Att olarak görev yapıyorum daha önce Jandarma personeli olarak 5 yıl görev yaptım çalışmış olduğun süre derce kademe ve hizmet puanına etki eder mi

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