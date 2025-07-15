Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


15 Temmuz 2025 17:16
Sözleşmeli astsubay veya subaylar istifa etmesi durumunda bekleme süresine tabi olur mu

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli astsubay veya subay olarak görevine yeni başlamış personelin görevinden çekilmesi veya çekilmiş sayılması durumunda 2025/1 KPSS tercihi ile memur olarak atanmada bekleme süresine tabi olur mu? 6 ay sonra mı memuriyete geçer? jandarma teşkilatı görevden çekilmeyi onaylar mı?


ByAstsubay
Memur
15 Temmuz 2025 18:53
memur olarak atandı isen usulüne uygun şekilde kurumdan ayrıl diğer kuruma evrakları teslim et bekleme süresi olmaz başlarsın

Memur23489
Aday Memur
15 Temmuz 2025 19:32

Usulune uygun kurumdan nasıl ayrılabilirim. Sözleşmeyi tek taraflı fesih olmaz diyorlar. Farklı bir yol var mı bildiğiniz

ByAstsubay, 2 saat önce
memur olarak atandı isen usulüne uygun şekilde kurumdan ayrıl diğer kuruma evrakları teslim et bekleme süresi olmaz başlarsın
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