TİGEM 399 sayılı KHK ile açıktan atandım. Bakanlığa ÖSYM'nin ataması ile geçebilir miyim?

Merhaba arkadaşlar. TİGEM Ceylanpınara mesleki sınav ile açıktan atandım. En azından hafta sonu cumartesi çalışma olmaz diye ama öyle değilmiş.

Ayrıca 3 yıl doldurmadan kpss ÖSYM tercihi ile tarım bakanlığına başlayamayacakmışım.

Eğer başlamazsam ya da istifa edersem 1 yıl boyunca kamuya atamam olmuyormuş.

Tasarruf tedbirleri dediler ama büyük ihtimalle 500 üzerinde alım olacak diyorlar.

Şayet tercih yapıp hak kazanırsam bunun bir çıkış yolu yok mu?

İstifa ile 1 yıl kuralına takılır mıyım?

Not: tebligat geldi 14 günüm kaldı lütfen yardımcı olun!