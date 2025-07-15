Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


15 Temmuz 2025 19:04
POMEM okulunu kazandım tecilim bitmek üzere

Merhaba benim bir sorum olacaktı ben 32. Dönem pomemi asıl olarak kazandım ancak askerlik tecilim 20 temmuz da bitiyor kaçak duruma düşeceğim galiba ve kaçak duruma düştüğüm esnada henüz pomem in intibak eğitimine bile katılmamış Olacağım bı sorun olur mu POMEM acısından ne yapmam gerekiyor süreç nasıl ilerliyor bilgisi olan yardımcı olabilirler mi başından böyle bir durum geçen veya çevresinde böyle bir durumla karşılaşmış olan varmı.

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