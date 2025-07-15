Terör bittiğine göre Asker maaşları düşürülmeli mi?

Günümüzde durum ne bilmiyorum ama 10 yıl önceki kendi çevremden yola çıkarak bir yorum yapcağım. Burası Türkiye olduğu için ben açıkcası çok bir şeyin değiştini zannetmiyorum. Biraz da bu yüzden bunları yazıyorum.

not: Bu yazdıklarım subay - astsubay gibi bu işi profesyonel meslek olarak yapan, vasıf sahibi insanları kapsamıyor.

Bundan çok değil bir 10 yıl öncesine kadar bizim mahallelerde, özellikle köylerde ne kadar bir meslek öğrenememiş, okumamamış veya ticarete atılamamış. Çok kabaca halk ağzıyla "bir baltaya sap olamamış" arkadaş varsa askerlik yaparken veya sonrasında uzman çavuş veya sözleşmeli er olur. Tazminatlarla birlikte bir doktor kadar kazanır, yıllık izninde falan altına çektiği bmw veya sıfır araçlarla köyde kız tavlamaya çalışır. 7 yıl boyunca Allah korur da ölmezse sözleşme süresi? doldurup ya zabıtalığa, ya ikm'ye ya da özelde/kamuda güvenliğe geçer ve lüks denmese de toplumun ortalamasına göre iyi yaşarlardı.

Örneğin ABD'de Afganistanda görev yapan bir er veya çavuş 2-3 bin dolar civarı kazanırken ortalama ülke geneli gelir 4-5 bin dolar seviyesindeydi. Yani Afganistan, Somali gibi aktif savaş alanlarında görev yapan askerler bile asgari ücretin (1.5k dolar) bir tık üstünde kazanıyordu.

Diğer ülkelerde de bu rakamlar çok daha komik derecede düşük. Asker maaşlarının toplum ortalamasından yüksek olduğu yerler genelde Diktatörlükle yönetilen veya benzer siyasi çalkantalı yerler genelde. Onların sebebi de belli zaten askeri kendi yanına çekmek veya darbe yapmasını engellemek vs.

Sonuç:

- Artık terör bittiğine göre maaşlar düşürülmeli ve tazminatlar kaldırılmalı. Sonuçta eskisi gibi ölüm riski de fazla değil. Bu sayede köydeki gençler artık asker olup refaha kavuşma saçmalığından kurtulup, kendi ayakları üstünde durabilecekleri meslekleri öğrenmeye veya okumaya başlarlar.

Allah aşkına düşünsenize siz üniversite okuyor veya meslek edinip zar zor yıllarınızı harcadıktan sonra 50-60 bin kazanıyosunuz. Köydeki kendi ailesinin bile bundan bir halt olmaz dediği bu yüzden de askerde kal ölürsen en azından kardeşlerin memur olur, tazminat/maaş bağlarlar dediği çocuk 80-120 bin lira kazanıyor... Üstelik kira derdi yok, masrafı yok.... Kim neden meslek öğrensin, üniversite okusun böyle bir ortamda???