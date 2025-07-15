Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


15 Temmuz 2025 19:50
DHMİ vb. Kurumlarda Uçak Mühendisi Olarak Çalışmak

Merhabalar,

Uçak mühendisliği mezunuyum ve özel sektörde 2 senedir çalışıyorum. Devlet memurluğuna geçiş için 2026 KPSS?ye hazırlanmaya başladım fakat bölümüm dolayısı ile kendime net bir yol çizemiyorum. Maaşları dolayısı ile önceliğim DHMİ olacak şekilde benzeri diğer havacılık kurumlarından hangilerine nasıl girebilirim? Hem KPSS hem de YDS puanı ile alakalı sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum fakat kadro konusu ve başvurabileceğim yerler konusu çok büyük bir soru işareti. Memurluk konusunda da her şey o kadar detaylı ve karma karışık ki tecrübeli arkadaşların yardımına ihtiyaç duydum. Tüm önerilere açığım.

Çok Yazılan Konular

kit sözleşmeli DHMİ tayin hakkı hiç yok mu?PTT A.Ş de Yeniden YapılanmaGerek var mı?DHMİ neden bu kadar az adam alıyorTmo657 den 399'a geçişTEİAŞ Merkez mi Ankara 8.Bölge mi?PTT A.Ş.Gelir idaresi, TMO ve DMO da KİT sözleşmeli Teknisyeni olmak mantıklı mı ?Kitlerde temel ücret

Sözlük

kura çekiminde beşiktaş ve fenerbahcenin zor,gs ın kolay rakip ç 1 Lgs 2 imza kampanyası ile sözlükten yazar attırmak 1 yakışıklı değil ama sempatik 1 john steinbeck 1 aklını kiraya vemek 1 az yakan çok kaçan araba 3 günün filmi 2 öfke 1 crops35 2

Son Haberler

Ankara'da FETÖ'ye Darbe: 34 Bin 896 İddianame Hazırlandı!İsrailli Bakan'dan Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya suikast çağrısı15 Temmuz'un Kahramanı Ömer Halisdemir Unutulmadı!253 şehidin anısına 253 tekne ve bot boğazı selamladıErdoğan: FETÖ ile mücadelemize aynı kararlılıkla devam edeceğiz

Editörün Seçimi

2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı