Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


15 Temmuz 2025 20:19
Alkollü araç kullanmaktan HAGB almak polisliğe engel mi?

Zamanında böyle bi olay geldi maalesef başıma. Ama HAGB kararı çıktı. Ehliyetime el konuşmuştu 6 ay. bi sorun olur mu?

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