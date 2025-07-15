Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Temmuz 2025 20:30
Geri zekalıya anlatır gibi

Bkan Tekin son LGS ile ilgili bir sorun karşısında şu şekilde cevap vermiş: "...Anlatıyoruz, bunu söylüyoruz. Çok özür diliyorum. Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar, hala devam ediyorlar."

Biz de bir eğitimici olarak ilhamımızı bu örnek alınası sözden alarak soruyoruz: Eğitimin düzelmesi ve yeni neslin güzel bir şekilde yetişmesi için ne yapmalıyız?

Lütfen geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatınız.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
15 Temmuz 2025 20:31

Bakan Tekin olacaktı. Admin düzeltebilirse sevinirim.

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