KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Cüneyt Barışoglu


15 Temmuz 2025 20:58
32. Dönem Pomem Sonuçları

Arkadaşlar sonuçlar açıklandı ve 670.yedeğim lisans erkek kontenjanında zor mu gelmesi ?

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