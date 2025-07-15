Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


15 Temmuz 2025 21:03
SAĞLIĞIM İÇİN DESTEK
herkese merhaba 6 yıllık polisim şark görevinde küçük bi ilçedeyim son zamanlarda herşeyden etkilenmeye başladım ihbar gelince tedirgin oluyorum silah sesi duyunca tedirgin oluyorum kavga görünce tedirgin oluyorum vs. bununla başetmem gerekiyor fikirlerinize açığım teşekkürler.

TÜRK1512
Aday Memur
15 Temmuz 2025 21:07
istifa et

dehliss
Aday Memur
15 Temmuz 2025 21:13

Yaşadığınız durum, 6 yıllık birikimle ve şark görevinin getirdiği zorluklarla birleştiğinde oldukça anlaşılır ve meslektaşlarınız arasında sıkça görülen bir durumdur. Bu, zayıflık değil, uzun süreli ve yoğun strese maruz kalmanın doğal bir sonucudur. Buna "kümülatif stres" veya "tali travmatik stres" de denir.

Bu durumla başa çıkmak için atabileceğiniz adımları net başlıklar halinde aşağıda bulabilirsiniz:

1. Profesyonel Destek Almak (En Önemli Adım)

Bu, atılacak en kritik ve en etkili adımdır. Bu süreçte bir uzmanla konuşmak, size özel stratejiler geliştirmenize yardımcı olur.

* EGM Psikolojik Danışma Büroları: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kendi bünyesindeki rehberlik ve psikolojik danışma birimleri bu tür durumlar için kurulmuştur. Görüşmeler gizlilik esasına dayanır ve sicilinize etki etmez. Bu hizmetten yararlanmak, kendinize ve mesleğinize yaptığınız bir yatırımdır.

* Sivil Psikolog/Psikiyatrist: Eğer kurum içinde birine danışmak istemiyorsanız, dışarıdan bir uzmandan da destek alabilirsiniz. Özellikle travma ve anksiyete konularında çalışan bir uzman faydalı olacaktır.

2. Mesai Sırasında Uygulanabilecek Anlık Teknikler

Olay anında veya ihbar geldiğinde artan tedirginliği yönetmek için:

* Nefes Kontrolü: Tedirginlik anında nefesiniz hızlanır. Bunu bilinçli olarak yavaşlatın. 4-7-8 Tekniği: 4 saniye burnunuzdan nefes alın, 7 saniye tutun, 8 saniyede ağzınızdan yavaşça verin. Bunu birkaç kez tekrarlamak anında sakinleşmenize yardımcı olur.

* "Topraklanma" Tekniği: Çevrenizdeki 5 nesneyi fark edip isimlendirin. Duyduğunuz 4 farklı sesi ayırt edin. Bedeninizde hissettiğiniz 3 şeyi fark edin (örneğin, ayağınızın bastığı yer, saatinizin bileğinize teması). Bu, zihninizi endişeden uzaklaştırıp "şimdi ve burada"ya odaklar.

* Ekip İçi İletişim: Güvendiğiniz partnerinizle veya ekip arkadaşınızla "Bugün biraz gerginim, birbirimize daha dikkatli olalım" gibi kısa bir konuşma yapmak bile yükünüzü hafifletebilir.

3. Mesai Dışında Yapılabilecekler

İş ve özel hayat arasına net bir çizgi çekmek çok önemlidir.

* Fiziksel Aktivite: Düzenli spor yapmak (koşu, yürüyüş, fitness vb.) stres hormonu olan kortizolü düşürür ve mutluluk hormonu salgılatır. Bu, en etkili doğal yöntemlerden biridir.

* Hobiler: Mesleğinizle tamamen alakasız, zihninizi boşaltan bir hobi edinin. Bu, küçük bir ilçede balık tutmak, ahşap oymacılığı, bir enstrüman öğrenmek veya online bir kursa katılmak olabilir.

* Rutin Oluşturmak: İşten eve geldiğinizde hemen üniformanızı çıkarıp duş almak gibi bir "arınma ritüeli" oluşturun. Bu, işin stresini geride bırakmanıza sembolik olarak yardım eder.

* Sosyal Destek: Ailenizle ve polis olmayan arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirin. Sürekli mesleki konuları konuşmaktan kaçının.

Unutmayın, bu bir tükenmişlik ve birikmiş stres belirtisidir. Bu durumu fark etmeniz ve çözüm aramanız en önemli adımdır. Kendinize zaman tanıyın ve profesyonel destek almaktan çekinmeyin. Bu, hem mesleki kariyeriniz hem de kişisel yaşam kaliteniz için vereceğiniz en doğru karardır.


Vardır bir hayır
Şef
15 Temmuz 2025 21:19

Üstte yazan arkadaş çok güzel detaylı açıklamış tavsiyelrde bulunmuş ben sadece şunu söyleyeceğim işi iste bırak mesai biter bitmez sivil hayatına dön asla meslekle ilgili kimseyle muhabbet etme buna meslektaslarinda dahil sevdiğin seyleri yap yürüyüş olur müzik dinlemek olur polisiye hariç film izlemek konsere gitmek vs . Yani demek istediğim çok zor bir iş yapiyoruz meslek ile ilgili her şeyden uzak dur mesaideyken bile hep iş konusurlar o ortamı terket mümkünse .


Feritdemir0133
Memur
15 Temmuz 2025 21:43

Yapay zeka:))

Ah teknoloji herşey yapaylaşmaya başladı. Hiçbir şeyin eskisi gibi tadı kalmadı:))

dehliss, 2 saat önce

Yaşadığınız durum, 6 yıllık birikimle ve şark görevinin getirdiği zorluklarla birleştiğinde oldukça anlaşılır ve meslektaşlarınız arasında sıkça görülen bir durumdur. Bu, zayıflık değil, uzun süreli ve yoğun strese maruz kalmanın doğal bir sonucudur. Buna "kümülatif stres" veya "tali travmatik stres" de denir.

Bu durumla başa çıkmak için atabileceğiniz adımları net başlıklar halinde aşağıda bulabilirsiniz:

1. Profesyonel Destek Almak (En Önemli Adım)

Bu, atılacak en kritik ve en etkili adımdır. Bu süreçte bir uzmanla konuşmak, size özel stratejiler geliştirmenize yardımcı olur.

* EGM Psikolojik Danışma Büroları: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kendi bünyesindeki rehberlik ve psikolojik danışma birimleri bu tür durumlar için kurulmuştur. Görüşmeler gizlilik esasına dayanır ve sicilinize etki etmez. Bu hizmetten yararlanmak, kendinize ve mesleğinize yaptığınız bir yatırımdır.

* Sivil Psikolog/Psikiyatrist: Eğer kurum içinde birine danışmak istemiyorsanız, dışarıdan bir uzmandan da destek alabilirsiniz. Özellikle travma ve anksiyete konularında çalışan bir uzman faydalı olacaktır.

2. Mesai Sırasında Uygulanabilecek Anlık Teknikler

Olay anında veya ihbar geldiğinde artan tedirginliği yönetmek için:

* Nefes Kontrolü: Tedirginlik anında nefesiniz hızlanır. Bunu bilinçli olarak yavaşlatın. 4-7-8 Tekniği: 4 saniye burnunuzdan nefes alın, 7 saniye tutun, 8 saniyede ağzınızdan yavaşça verin. Bunu birkaç kez tekrarlamak anında sakinleşmenize yardımcı olur.

* "Topraklanma" Tekniği: Çevrenizdeki 5 nesneyi fark edip isimlendirin. Duyduğunuz 4 farklı sesi ayırt edin. Bedeninizde hissettiğiniz 3 şeyi fark edin (örneğin, ayağınızın bastığı yer, saatinizin bileğinize teması). Bu, zihninizi endişeden uzaklaştırıp "şimdi ve burada"ya odaklar.

* Ekip İçi İletişim: Güvendiğiniz partnerinizle veya ekip arkadaşınızla "Bugün biraz gerginim, birbirimize daha dikkatli olalım" gibi kısa bir konuşma yapmak bile yükünüzü hafifletebilir.

3. Mesai Dışında Yapılabilecekler

İş ve özel hayat arasına net bir çizgi çekmek çok önemlidir.

* Fiziksel Aktivite: Düzenli spor yapmak (koşu, yürüyüş, fitness vb.) stres hormonu olan kortizolü düşürür ve mutluluk hormonu salgılatır. Bu, en etkili doğal yöntemlerden biridir.

* Hobiler: Mesleğinizle tamamen alakasız, zihninizi boşaltan bir hobi edinin. Bu, küçük bir ilçede balık tutmak, ahşap oymacılığı, bir enstrüman öğrenmek veya online bir kursa katılmak olabilir.

* Rutin Oluşturmak: İşten eve geldiğinizde hemen üniformanızı çıkarıp duş almak gibi bir "arınma ritüeli" oluşturun. Bu, işin stresini geride bırakmanıza sembolik olarak yardım eder.

* Sosyal Destek: Ailenizle ve polis olmayan arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirin. Sürekli mesleki konuları konuşmaktan kaçının.

Unutmayın, bu bir tükenmişlik ve birikmiş stres belirtisidir. Bu durumu fark etmeniz ve çözüm aramanız en önemli adımdır. Kendinize zaman tanıyın ve profesyonel destek almaktan çekinmeyin. Bu, hem mesleki kariyeriniz hem de kişisel yaşam kaliteniz için vereceğiniz en doğru karardır.


insaatçıteknisyen
Şube Müdürü
15 Temmuz 2025 22:09
hangi ildesiniz vandaysanız iyi bir psikoloj önerebilirim

Feritdemir0133
Memur
15 Temmuz 2025 22:10

Koyun can, kasap et derdinde:) ne kadar komisyon alıyorsun bro:)

insaatçıteknisyen, 2 saat önce
hangi ildesiniz vandaysanız iyi bir psikoloj önerebilirim

insaatçıteknisyen
Şube Müdürü
15 Temmuz 2025 22:13
Ben polis eşiyim vanda son 2 yılımızda malesef panik atak ve anksiyete başladı eşim bombalı saldırıda yaralanmıştı kendim özellikle gittiğim için tavsiye etmek istedim lütfen bu tür durumlarla dalga geçmeyin
Feritdemir0133, 2 saat önce

Koyun can, kasap et derdinde:) ne kadar komisyon alıyorsun bro:)

Toplam 7 mesaj

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