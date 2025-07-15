Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


15 Temmuz 2025 21:24
D dilimi Aldım

Hayırlı akşamlar arkadaşlar, 24 yıllık polisim psikiyatriden D dilimi Aldım kurulda söylediler, şimdi süreç nasıl isliyor, PBS de görünen rakamlarimi alacağım bilen bir meslektaşım aydinlatsa memnun olurum


Feritdemir0133
Memur
15 Temmuz 2025 21:40

Pbsde görünen rakamları mı alacağım derken ne demek istedin açıkça yaz kardeşim


save001
Daire Başkanı
15 Temmuz 2025 22:46
tanı olarak ne girdiler acaba ?

Solotürk0123
Aday Memur
15 Temmuz 2025 22:48
Tani ne devrem ne kadar sürdü hastane yatış vs oldumu benimde 1 sene doldu kurula gireceğim
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polislerMazeret ataması 20252025 banka promosyonukatılımevim araba almak mantıklı mı?İstanbul tercih dışıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerterör tazminatı kaldırılmalıdır.İlişikler kesildi mi herkesinX etkinlikleri (TEK BAŞLIK)

Sözlük

özlü söz 1 Vandallık 1 Kayıhan 1 aronia 1 şu an çalan şarkı 2 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 3 yakışıklı değil ama sempatik 1 imza kampanyası ile sözlükten yazar attırmak 1 biyolojik saat 1 Böğürtlen 2

Son Haberler

TCMB: Enflasyon ve parasal sıkılaştırma kartlı harcamaları artırdıHalep'te PKK/YPG ve Suriye Ordusu Arasında Şiddetli Çatışma!Kocaeli'nde 5 kişinin öldüğü kazada tır sürücüsü tutuklandıDomates yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölüAnkara, Konya ve Aksaray'da Şiddetli Fırtına Alarmı!

Editörün Seçimi

2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı