KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Cüneyt Barışoglu


15 Temmuz 2025 21:45
Pomem Önlisans Erkek

Arkadaşlar parkur tam puan kpss 75.15 direkt başarısız olmuşum içeride herkes gibi 1-2 dakika durdum bu aşırı saçma değil mi? İnanamıyorum hala hiçbir hatam da yok sadece soruyu bilemedim o da felsefe sorusuydu hani diksiyona görünüşe heyecana bakıyorlardı anlamadım bir daha giresim yok gerçekten asem de olan adalet burada yok gibi. Kel, tipi sorunlu adamlar, sporu rezil olan adamlar kazanmış gerçekten şaka gibi.


blackwery1
Şef
15 Temmuz 2025 22:40

Sıkma canını benimde güzel geçti ama bırakmışlar

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