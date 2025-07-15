Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


15 Temmuz 2025 22:40
Amiri dövmek

Amiri dövmenin adlı boyutu nedir .kaç ay yatarim


Zambirli
Aday Memur
15 Temmuz 2025 22:46

Rapor varmı iş adlı boyuta gittimi


Solotürk0123
Aday Memur
15 Temmuz 2025 22:47
Kaç ay yatarsın bilmem ama disiplin tüzüğü ne göre ihraç olursun uyma yönünü çevir mahkeme ye ver o ugrassin

Kadir-29
Şef
15 Temmuz 2025 22:55
eline sağlık dövdüysen haketmiştir

adalı-polis
Genel Müdür
15 Temmuz 2025 23:19

Sen amiri dövmezsin, kavga eder sen kazanırsın


TÜRK1512
Aday Memur
15 Temmuz 2025 23:22
yok müdür aq:)
Toplam 5 mesaj

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