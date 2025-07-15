Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


15 Temmuz 2025 23:18
İlişik Kesme
Herkese hayırlı olsun bu sene ne ipka ne durdurma kabul edildi herkes kanuni görev yerine Marş marş denildi.Guzelde oldu.

Polis6031
Şef
15 Temmuz 2025 23:28
Bizim iyi kötü bir işimiz var senin emniyetle ilgili maksimum yapacağın şey bu foruma girmek uzaktan uzaktan izlersin üzülüyorum aslında sana da

TÜRK1512
Aday Memur
15 Temmuz 2025 23:32
Neden öyle dedin anlamadım. Olanı yazdım senin elinde meslek ölçer alet mi var
Polis6031, 16 dk. önce
Bizim iyi kötü bir işimiz var senin emniyetle ilgili maksimum yapacağın şey bu foruma girmek uzaktan uzaktan izlersin üzülüyorum aslında sana da
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polislerMazeret ataması 20252025 banka promosyonukatılımevim araba almak mantıklı mı?İstanbul tercih dışıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerterör tazminatı kaldırılmalıdır.İlişikler kesildi mi herkesinX etkinlikleri (TEK BAŞLIK)

Sözlük

Lgs 2 günün filmi 2 biyolojik saat 1 aklını kiraya vemek 1 Fotoğraf albümü 1 Tas kafa traşı 1 yakışıklı değil ama sempatik 1 Kayıhan 1 baklava 1 ilk elin günahı olmaz 1

Son Haberler

TCMB: Enflasyon ve parasal sıkılaştırma kartlı harcamaları artırdıHalep'te PKK/YPG ve Suriye Ordusu Arasında Şiddetli Çatışma!Kocaeli'nde 5 kişinin öldüğü kazada tır sürücüsü tutuklandıDomates yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölüAnkara, Konya ve Aksaray'da Şiddetli Fırtına Alarmı!

Editörün Seçimi

2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı