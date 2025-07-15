İlişik Kesme

Herkese hayırlı olsun bu sene ne ipka ne durdurma kabul edildi herkes kanuni görev yerine Marş marş denildi.Guzelde oldu.

Herkese hayırlı olsun bu sene ne ipka ne durdurma kabul edildi herkes kanuni görev yerine Marş marş denildi.Guzelde oldu.