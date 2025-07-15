Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


15 Temmuz 2025 23:31
Halkbank Kredi
Merhaba arkadaşlar Halkbank mobilden kredi basvurusu onaylandı am hesaba aktar bölümü yok otomatik de aktarmdi daha önce karşılaşan devrem varsa bilgi verebilir mi

TÜRK1512
Aday Memur
15 Temmuz 2025 23:33
vakıftan çek daha kolay

pls.man
Aday Memur
15 Temmuz 2025 23:37
maaş bankam Halkbank diye başvurdum müşteri hizmetleri 3 defa aradık :) biri sabah ara biri otomatik olcak biride şubeye gitmeniz lazım dedi
Toplam 2 mesaj

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