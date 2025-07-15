Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


15 Temmuz 2025 23:32
Halk bank
Halk bank mobilden kredi onaylandı am hesaba aktarmadi sadece iptal et var daha önce karşılaşan var mı acaba

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