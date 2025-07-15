Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


15 Temmuz 2025 23:37
Sağlık personelinde yardım etmeme sorunsalı

Sözüm meclisten dışarı. Yardım edenler de illaki vardır . Forumda şimdiye kadar iki soru sordum. İkisine de yanıt alamadım. Sahiden ilginç bir kitleyiz. 165 kişi okuyor tek kişi cevap yazmıyor. Bizde bu üstencilik olduğu durumda gerçekten velimiz doğrulma.

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