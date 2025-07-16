KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


16 Temmuz 2025 00:17
Sivil memur göz standartları

merhaba, sağ göz 3.50 sol göz 3.50 miyop var herhangi bir sorunla karşılaşır mıyım?

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