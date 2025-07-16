Fazla çalışma ve tayin

Merhabalar Cüneyt bey;

Mesleğinin 9. yılında bir polis memuru olarak sizinle bir kaç şey paylaşmak istiyorum, öncelikle bizimle ve sorunlar￼ımızla ilgilendiğiniz için teşekkür ediyorum paylaşmak istediğimi konulardan biri aslında en büyük problemimiz olan çalışma saatlerimiz, normal bir memurun haftalık 40 saatden ayda 160 saat çalıştığını varsayarsak biz polis olarak aylık 180 saati kabul ediyoruz ama üstü için mesai ücreti ödesinler bu bir çok şeyin önüne geçer angarya görevlerden, talep edilenin çok üstünde gönderilen polislere kadar yani bir çok sıkıntımızın çözümü olur (tabi ki ohal durumları, büyük toplumsal olaylar hariç o zaman kimse neden bu kadar çalışıyoruz demez bizim teşkilatta çünkü daha önce haftalık 40 saat olan mesaiden biz daha fazlasını tek gelişte çalışıp gittik) bekçilere mesela haftalık 40 saati verdiler biz de bunu istiyoruz.

Ayrıca bir konuya daha değinmek istiyorum geçenlerde Sabiha Gökçen havalimanından Mehmet abimiz vefat etti şarkı çıktığı için çocuklarından ayrılmayı kaldıramadı, burda problem şarka gitmesi değil tabi ki gidicek bunu herkes kabul ediyor ve biliyor ama mesela ben de 9 yıllık bir memur olarak havalimanında çalışıyorum şarka gitmek istedim ama beni göndermedi emniyet yani gitmek isteyen varken istemeyeni göndermek zulüm, ayrıca insanlar şarktan tek maaş İstanbul?a 54. Tercih yani son tercih olarak geldi yani bu iş biraz üstüne düşülse çok daha iyi şekilde hallolur herkesi memnun etmek mümkün değil ama çok daha iyisi istenirse yapılabilir.

Cüneyt Özdemir?e attığım mesaj göreceğini çok düşünmesem de sizlerle paylaşmak istedim.