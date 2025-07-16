KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


16 Temmuz 2025 00:37
Aday memurken sözleşmeli olarak atanmak
Arkadaşlar merhaba, halihazırda aday memur olarak (düz memur) çalışıyorum. 2024/1 alımlarında ise avukat kadrosuna tercih vermek istiyorum. Fakat kafamı karıştıran durum şu. Aday memur olarak istifa ettikten sonra bunun bazı yaptırımları var. Sözleşmeli kadroya yerleştiğim bir ihtimalde oraya atamam yapılır mı yoksa hakkım yanmış olur mu? Bu konuda bilgisi olanlar varsa beni aydınlatabilir mi?

Zeynoke
Aday Memur
16 Temmuz 2025 00:37
2025/1 pardon
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