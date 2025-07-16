Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


16 Temmuz 2025 01:23
Hizmetli maaş

Maaş robotu maalesef ki sonuç göstermediği için soruyorum.Yeni atanan hizmetli maaşı son güncelleme ile ne kadar alıyor?

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