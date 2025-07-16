KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Cüneyt Barışoglu


16 Temmuz 2025 08:22
POMEM ve Asem kazandım hangisine gitmeliyim

Hocalarım asem ve POMEM kazandım

Sizler tecrübelerinize dayanarak şuan imkanınız olsa ikisinden hangisini seçerdiniz

Teşekkürler

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