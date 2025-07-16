Özelde Çalışan Eş Durum Tayini

Merhaba ben saglık bakanliğında kadrolu att olarak çalışmaktayım. Deprem tayini ile 2 yıl önce mersine tayinim oldu.

Eşim ise tüm türkiyede faaliyet gösteren istanbul merkezli bir ilaç firmasinda hatay ilinde çalışmaktadır.deprem sonrasıda hatay ilinde çalışmaya devam etti.

Esimin işi dolayısı ile hataya dönme zorunluluğumuz var. Eşimin sigortaları istanbul merkezli yatmakta ve firmanın hiç bir ilde bayi ,şube vs.bulunmamakta.çalışma belgesi dahil diğer evrakları hazırladık. bizden işyerinin aktif olduğunu gösteren faaliyet belgesi istediler istanbul ticaret oldasından bu belge alındı fakat bakanlık bu belgeyi kabul etmemekte,belgenin tayin istedigimiz hatay ilinde faaliyette oldugunu ibraz etmesi gerektiğini aksi taktirde eş durum tayininin olamayacağını söylediler.

Firma anonim bir şirket bu durumda durum farklı olmuyormu? bu durumu yasayan çözen varmı.yada nasıl bir yol izlemeliyim.