Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


16 Temmuz 2025 09:09
Özelde Çalışan Eş Durum Tayini

Merhaba ben saglık bakanliğında kadrolu att olarak çalışmaktayım. Deprem tayini ile 2 yıl önce mersine tayinim oldu.

Eşim ise tüm türkiyede faaliyet gösteren istanbul merkezli bir ilaç firmasinda hatay ilinde çalışmaktadır.deprem sonrasıda hatay ilinde çalışmaya devam etti.

Esimin işi dolayısı ile hataya dönme zorunluluğumuz var. Eşimin sigortaları istanbul merkezli yatmakta ve firmanın hiç bir ilde bayi ,şube vs.bulunmamakta.çalışma belgesi dahil diğer evrakları hazırladık. bizden işyerinin aktif olduğunu gösteren faaliyet belgesi istediler istanbul ticaret oldasından bu belge alındı fakat bakanlık bu belgeyi kabul etmemekte,belgenin tayin istedigimiz hatay ilinde faaliyette oldugunu ibraz etmesi gerektiğini aksi taktirde eş durum tayininin olamayacağını söylediler.

Firma anonim bir şirket bu durumda durum farklı olmuyormu? bu durumu yasayan çözen varmı.yada nasıl bir yol izlemeliyim.

Çok Yazılan Konular

Ücretsiz izinSosyal Hizmet Maaş Hk.Göreve yeni başladım izin alabilir miyimAlt Bölge TayiniHemşire Polis Eş TayiniSözleşmeli KİT Personelinden Sağlık Bakanlığına GeçişEbe-Hemşire Becayiş Yapabilir mi?Becayiş İlanları (Tek Başlık)Özel Sektör Eş Tayini Genel Bilgilendirme

Sözlük

yakışıklı değil ama sempatik 1 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 3 baklava 1 overthink saati 1 imza kampanyası ile sözlükten yazar attırmak 1 ilk elin günahı olmaz 1 ARTVİN 1 Böğürtlen 2 eşşek saati 1 uzaklaşma isteği 1

Son Haberler

Burhanettin Duran: 15 Temmuz Toplumsal Dönüşümün MiladıEvde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldıBakan Kurum: Hatay'da 500 Evler'i de tamamladıkÖğretmenler dikkat, yazın sınavlara görevli bulanamayınca resen görevlendirme sayısı yirmiye çıkarıldıBakanlık: Şimşek'in Faiz Yorumu Gerçeği Yansıtmıyor

Editörün Seçimi

2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı