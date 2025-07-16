KİT ELEKTRİK TEKNİSYENİ KİT PERSONELLERİ

merhaba değerli arkadaşlar bu sene yapılan merkezi atamadan kit elektrik teknisyeni kadrosuna başvuru yaptım ama ne kadar maaş alacağımı bilmiyorum ne iş yapacağımı bilmiyorum kaç yıl görev yaparsam kadrolu personel olurum bilen kişiler cevap verebilir mi

merhaba değerli arkadaşlar bu sene yapılan merkezi atamadan kit elektrik teknisyeni kadrosuna başvuru yaptım ama ne kadar maaş alacağımı bilmiyorum ne iş yapacağımı bilmiyorum kaç yıl görev yaparsam kadrolu personel olurum bilen kişiler cevap verebilir mi